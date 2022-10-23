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Osmaniye’de orman yangını

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Sarp arazide başlayan yangına havadan müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Yeşildere köyü Ağlar mevkiinde orman yangını çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi.

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Haber Merkezi İHA
Osmaniye’de orman yangını
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Sarp arazide başlayan yangına havadan müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Yeşildere köyü Ağlar mevkiinde orman yangını çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangının sarp arazide olmasından dolayı ekipler karadan müdahale edemezken, helikopterle havadan müdahale ediyor.

Marmaris’te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
FOTOĞRAF 16
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Edinilen bilgiye göre, Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.
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Yangın bölgesinde rüzgarın etkili olduğu öğrenildi.
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Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor.
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Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
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Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
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AFAD tarafından yapılan açıklamada yangının şu an yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.
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AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Muğla, Marmaris... Bölgede meydana gelen orman yangınına @OGMgovtr koordinasyonunda; 14 uçak, 23 helikopter ile müdahale edilmektedir. Yangın, an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.”

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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, \"14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor\" denildi.
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Marmaris’te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor" denildi. Öte yandan AFAD, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediğini açıkladı.

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