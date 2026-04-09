Osmaniye'de selin yaraları sarılıyor: 2 milyon lira kaynak aktarıldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından, afetzedelerin acil ihtiyaçları için Osmaniye Kadirli ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) 2 milyon lira kaynak aktarıldı. Bölgede psikososyal destek çalışmaları da başlatılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak yağışların başladığı ilk andan itibaren saha çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.
'Devlet tüm İmkanlarıyla sahada'
Selin ardından SYDV ekiplerince inceleme, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarının ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüldüğünün altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:
Bakan Göktaş ayrıca selden etkilenen vatandaşların psikososyal destek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ekiplerin sahada hazır olduğunu bildirdi.