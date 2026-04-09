Osmaniye'de selin yaraları sarılıyor: 2 milyon lira kaynak aktarıldı

Osmaniye'de selin yaraları sarılıyor: 2 milyon lira kaynak aktarıldı

19/04/2026
AA
Osmaniye'de hem maddi hem psikososyal destek.
Osmaniye'de hem maddi hem psikososyal destek.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından, afetzedelerin acil ihtiyaçları için Osmaniye Kadirli ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) 2 milyon lira kaynak aktarıldı. Bölgede psikososyal destek çalışmaları da başlatılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak yağışların başladığı ilk andan itibaren saha çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

'Devlet tüm İmkanlarıyla sahada'

Selin ardından SYDV ekiplerince inceleme, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarının ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüldüğünün altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Osmaniye'nin Kadirli ilçesi SYDV'ye 2 milyon lira tutarında kaynak aktardık. Devletimiz, tüm kurumlarıyla birlikte afetten etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının en kısa sürede sarılması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Yoğun yağışlar sonucu yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Evleri zarar gören ve yaşamları olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz"

Bakan Göktaş ayrıca selden etkilenen vatandaşların psikososyal destek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ekiplerin sahada hazır olduğunu bildirdi.

İlk belirlemelere göre 208 hane, 22 iş yeri ve 16 araç hakkında hasar ihbarında bulunulduğunu ve 2 can kaybının yaşandığını bildiren Göktaş,
"AFAD ekipleri tarafından ihbarların değerlendirilmesi ve Kadirli Belediye ekiplerince sel sularının tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakanlık olarak uzman personelimizle psikososyal destek çalışmalarına başlayacağız"
ifadelerini kullandı.


