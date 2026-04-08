Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Osmaniye
Osmaniye'de sel felaketi: Araçta mahsur kalan iki kişi hayatını kaybetti

8/04/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Araç içerisinde mahsur kalan iki kişinin cansız bedenleri bulundu.
Osmaniye’de etkili olan sağanak yağış sonrası Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı, ilçede su baskınları yaşandı. Sele kapılan bir araçtan haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında, araç içindeki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye çevre illerden çok sayıda ekip sevk edilirken, tahliye ve su tahliye çalışmaları sürüyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen taşkında sele kapılan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çevre illerden de destek ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde cansız bedenleri bulundu

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taşarken, su baskınları ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın sırasında sele kapılan bir araçtan haber alınamaması üzerine ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu araca ulaşan ekipler, araç içerisinde bulunan 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevre illerden destek ekipleri sevk edildi

Kadirli Belediye Başkanı Mert Olcar yaptığı açıklamada, "Sele kapılan araca ulaştık. Araç içerisinde bulunan 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, taşkınların etkili olduğu bölgeye çevre illerden çok sayıda arama kurtarma ve destek ekibi sevk edildi. Belediye ve ilgili kurum ekipleriyle birlikte çalışmaların aralıksız sürdüğü, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi ve su tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



#Osmaniye
#Sel
#Sağanak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
