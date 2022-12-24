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OSMANİYE

Osmaniye'de sırt çantası paniği

Osmaniye’de Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesinde kaldırım üzerine bırakılan ve paniğe sebep olan sırt çantası fünye ile patlatıldı. Çantanın içi boş çıktı.

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Haber Merkezi İHA
Osmaniyede sırt çantası paniği
Trafik ekipleri ise şüpheli çantanın bulunduğu alana yakın konumda park halindeki araçların da kaldırılmasını istedi.

Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesinde kaldırım üzerine bırakılan sırt çantası paniğe sebep oldu. Sırt çantasını gören vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgede geniş çaplı önlem alan ekipler, şerit çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Trafik ekipleri ise şüpheli çantanın bulunduğu alana yakın konumda park halindeki araçların da kaldırılmasını istedi. Yol ise kısa süreli trafiğe kapatıldı.

Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanlarının bölgeye gelmesinin ardından inceleme başlatıldı. Şüpheli çanta bomba imha uzmanı tarafından fünye yardımıyla ile patlatıldı. Şüpheli çanta boş çıktı. Olayın ardından bölgedeki trafik normale döndü.

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