Osmaniye’de takla atan otomobil iş yerine girdi

Ekonomi

454,2 Milyar liralık ödenek: En yüksek pay ulaştırma ve haberleşme ile madenciliğe ait

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 3 bin 546'sı ana proje olmak üzere 10 bin 915 projeye toplam 454,2 milyar lira ödenek tahsis edildi. Programda yer alan 3 bin 546'sı ana proje olmak üzere 10 bin 915 proje için 454,2 milyar lira ödenek konulurken en yüksek pay ulaştırma ve haberleşme ile madenciliğe ayrıldı.