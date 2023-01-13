Gündem Osmaniyede televizyonu patlayan adam hayatını kaybetti
OSMANİYE

Osmaniye'de televizyonu patlayan adam hayatını kaybetti

Osmaniye'de bir evde televizyon patladı. Yaşanan olayda 83 yaşındaki Mustafa Avcılar adlı vatandaş hayatını kaybetti.

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Osmaniyede televizyonu patlayan adam hayatını kaybetti
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Olay, Osmaniye'de merkeze bağlı Yeniköy köyünde bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evdeki televizyon büyük bir gürültüyle patladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlama esnasında evde bulunan 83 yaşındaki Mustafa Avcılar, ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası kentte özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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