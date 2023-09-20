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Osmaniye'de uyuşturucu baskınında vurulan jandarma şehit oldu

Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu bir jandarma personeli şehit oldu.

17:21 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki zanlının ateş ettiği jandarma şehit oldu.

Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki zanlının ateş ettiği jandarma şehit oldu.

Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak'taki bir apartman dairesinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese baskın yaptı.

Arama yapmak için daireye giren ekiplere evdeki şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

Ağır yaralanan 2 jandarma personeli ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yaralı jandarmalardan biri doktorların müdahalesine rağmen şehit düştü, diğerinin tedavisi sürüyor.

Şüpheli gözaltına alındı.


Bulgaristan'dan Türkiye'ye ambulansla uyuşturucu sokmak isteyen zehir tacirleri enselendi
Bulgaristan'dan Türkiye'ye ambulansla uyuşturucu sokmak isteyen zehir tacirleri enselendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda 6 yabancı uyruklu zehir tacirinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda 6 yabancı uyruklu zehir tacirinin yakalandığını belirterek, "Bulgaristan'dan ülkemize hasta nakil aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen Bulgaristan uyruklu 2 zehir taciri yakalandı. 84 kilogram skunk ve 32 kilogram kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Eyüpsultan ilçesindeki operasyonda, Bosna Hersek uyruklu 4 zehir taciri yakalandı, 44.5 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olurlarsa olsunlar onlara hayatı dar etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı..


#jandarma
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