Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili dört kişi gözaltına alındı
Osmaniye'de depremde yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.
22:46 . 10/02/2023 Cuma
AA
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Kahramanmaraş merkezli çifte depremin vurduğu Osmaniye'de depremde yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.
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