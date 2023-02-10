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Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili dört kişi gözaltına alındı

Osmaniye'de depremde yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.

22:46 . 10/02/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

#Kahramanmaraş
#deprem
#Osmaniye
23 dakika önce
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Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili dört kişi gözaltına alındı
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