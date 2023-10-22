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Osmaniye'de yol çalışması nedeniyle bekleyen dört aracı tır biçti: Yaralılar var

Osmaniye'de tırın yol çalışması nedeniyle bekleyen dört araca çapması sonucu meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Semih Bozkuş
23:58 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Osmaniye'de trafik kazası.

Osmaniye'de trafik kazası.

Osmaniye'de tırın dört araca çarptıktan sonra karşı şeride geçtiği kazada beş kişi yaralandı.

A.E. idaresindeki 09 AGF 992 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi yakınlarında, yol yapım çalışması nedeniyle bekleyen 01 BT 919 plakalı tır, 80 HC 979 ve 34 UP 6514 plakalı otomobiller ile 63 ADM 487 plakalı minibüse çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Düziçi ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.



#Düziçi
#osmaniye
#Zincirleme trafik Kazası
11 saat önce
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