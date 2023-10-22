Osmaniye'de yol çalışması nedeniyle bekleyen dört aracı tır biçti: Yaralılar var

Kahramanmaraş merkezli depremlerin can kaybı ve yıkıma neden olduğu kentte, afetin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) başlattığı konut yapım çalışmaları sürüyor. Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen afetzedeler için inşa edilen kalıcı konutların ilk etabı hak sahiplerine teslim edilecek. 2+1 ve 3+1 şeklinde inşa edilen kalıcı konutların teslimine aralık ayında başlanacak.