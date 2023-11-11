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Osmaniye'de zehir operasyonu: Gizli bölmelerden kilolarca uyuşturucu çıktı

Osmaniye'de 69 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, aracının gizli bölmelerinden kilolarca zehir çıkan sürücü gözaltına alındı.

09:30 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 09:31 - 11/11/2023 Cumartesi
AA
Gizli bölmelerden tek tek çıkardılar

Gizli bölmelerden tek tek çıkardılar

Osmaniye'de 69 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında C.G'nin kullandığı ticari aracı durdurdu.


Narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, aracın gizli bölmelerinde 69 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ile 400 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler tarafından sürücü C.G. gözaltına alındı.



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34 dakika önce
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