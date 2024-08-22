Osmaniye'de zehir tacirlerine operasyon: 4 şüpheli tutuklandı

Düziçi ilçe Emniyet Müdürlüğü ile Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordineli olarak sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde 3 aylık takip sonucu uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 57.59 gram bonzai, 22,35 gram metamfetamin, 4 sentetik hap ele geçirdi.