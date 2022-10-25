Osmaniye'deki orman yangınında üçüncü gün: Havadan müdahale yeniden başladı

Öfkeli grubun, genci iç çamaşırı ile kalana kadar soyması, darbetmesi ve yaralaması, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, soruşturma başlattı. Polis, saldırganların ve darbedilen gencin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kalabalık tarafından darbedilen ve ismi henüz öğrenilemeyen gencin, olayın ardından polise şikayette bulunmadığı öğrenildi.