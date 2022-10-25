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OSMANİYE

Osmaniye'deki orman yangınında üçüncü gün: Havadan müdahale yeniden başladı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, pazar günü çıkan çıkan orman yangını devam ediyor. Yangına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı.

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Haber Merkezi DHA
Osmaniyedeki orman yangınında üçüncü gün: Havadan müdahale yeniden başladı
Osmaniye orman yangını

Amanos Dağı'nın eteğindeki Yeşildere köyü Ağlar mevkisindeki sarp arazide, 23 Ekim'de saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbarla bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve arazöz sevk edildi. Sarp arazi nedeniyle karadan çalışmanın yapılamadığı yangına, havadan helikopterler ile müdahale ediliyor.

Alevlerin alt bölgelere sıçramaması için arazöz ve iş makineleri ile tedbirler de alındı.

Dün akşam ara verilen havadan müdahaleye, sabah erken saatlerde yeniden başlandı. 3'üncü gününe giren yangın, 10 hektarlık alanda etkisini sürdürüyor.

Mesaj attığı kızın erkek kardeşleri suratını jiletle kesti
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Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi tarihi Büyük Saat yakınında meydana geldi.
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Bir grup, yakınları olan genç kıza mesaj attığını iddia ettikleri bir genci sokak ortasında yakalayıp, darbetmeye başladı.
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Genç kızın ağabeyinin de bulunduğu öğrenilen gruptan bazı kişiler gencin üzerindeki kıyafetlerini çıkarırken, bazıları ise yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yere yatırılan gencin üzerine çıkan bir kişi ise elindeki jiletle gencin yüzüne kesikler attı.
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Öfkeli grubun, genci iç çamaşırı ile kalana kadar soyması, darbetmesi ve yaralaması, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, soruşturma başlattı. Polis, saldırganların ve darbedilen gencin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan kalabalık tarafından darbedilen ve ismi henüz öğrenilemeyen gencin, olayın ardından polise şikayette bulunmadığı öğrenildi.
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Bir başka olay ise Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.
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Mahallede kuaförlük yaptığı öğrenilen ismi açıklanmayan bir kişi, iddiaya göre genç kızı taciz etti. Genç kızın durumu anlattığı yakınları, taciz şüphelisinin iş yerini bastı.
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Önce iş yerinin önündeki eşyalara zarar veren aralarında kadınların da bulunduğu öfkeli grup, daha sonra şüpheliyi dışarıya çıkardı. Kadın ve erkek çok sayıda kişinin saldırdığı şüpheli, yere yatırılıp, dakikalarca darbedildi.
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Erkeklerin tekme ve yumruk, kadınların ise çantayla vurduğu taciz şüphesi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, taciz şüphelisi ve onu darbeden kişileri gözaltına aldı.
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Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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Mesaj attığı kızın erkek kardeşleri suratını jiletle kesti
Adana'da bir grup, yakınları olan genç kıza mesaj attığını iddia ettiği genci sokak ortasında iç çamaşırıyla kalana kadar soydu, ardından tekme ve yumruklarla darbedip, yüzünü jiletle kesti. Bu yaşananların sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine polis, soruşturma başlattı.

İzmir'de feci kaza: hafif ticari araç TIR'a ok gibi saplandı
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Kaza, saat 23.45 sıralarında Egemenlik Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi’nde meydana geldi.
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İddiaya göre, Riza Baran (62) idaresindeki 35 EMB 25 plakalı hafif ticari araç, Bornova istikametinden Kemalpaşa yönüne seyir halindeyken emniyet şeridinde park halinde bulunan S.Ç. yönetimindeki Mercedes marka 41 AHZ 727 plakalı tıra arkadan ok gibi saplandı.
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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, 110 AKS ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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Araç içerisinde sıkışan ve olay yerinde yaşamını yitiren sürücü Riza Baran, 110 AKS ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
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Savcının incelemesinin ardından 62 yaşındaki adamın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Öte yandan, hafif ticari araç bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla kaldırılırken, tır sürücüsü S.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İzmir'de feci kaza: hafif ticari araç TIR'a ok gibi saplandı
İzmir'in Bornova ilçesinde hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halinde bulunan tıra arkadan ok gibi saplandı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.


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