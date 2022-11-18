Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Sinan İnak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi. Şehidin Osmaniye’deki ailesine acı haber verildi. Gümüş köyünde yaşayan anne Hüsne ile baba Ökkeş İnak’ın evine Türk bayrakları asılırken, eve akın eden komşuları şehidin ailesine başsağlığı diledi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak’ın evli olduğu öğrenildi.

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