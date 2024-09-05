Otizmli gence okulda şiddet

İstanbul Çekmeköy’de özel gereksinimli çocuklara eğitim veren özel okulda skandal bir olay yaşandı. Okulda görev yapan servis şoförü F.B. otizmli 19 yaşındaki Burak Arda Coşar’ı duvara sıkıştırıp şiddet uyguladı. Okulda çalıştığı süre boyunca farklı şiddet olaylarına tanık olan ve bu yüzden okulla ilişiğini kesen bir eğitmen, Arda’ya yapılan şiddeti görüntüledi. İhbarda bulunan eğitmen ifadesinde, bu tarz okullarda çalışanlar okula girerken cep telefonlarını dışarıda bırakmak zorunda. Sadece bir gün etkinlik olduğu için telefonların yanımıza alınmasına müsaade edilmişti. Ben de bundan istifade ederek bu görüntüleri çektim" dedi. Okula ilk girdiğinde sadece çocukların kulaklarının çekildiği olaylara şahit olduğunu ifade eden eğitmen, "İlerleyen haftalarda benim yanımda da çocuklara açık açık sadece eğitmenler değil servis şoförleri de şiddet uygulamaya başladı” dedi.