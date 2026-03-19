Otobüs şoförlüğünden Rolex hediye eden siyasetçiye: Muhittin Böcek bu varlığa nasıl ulaştı?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in mal varlığına ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi. Böcek’in bugün ulaştığı servet, kamuoyunda ciddi soru işaretlerine yol açıyor.

Ortaya çıkan meslek kayıtlarında Böcek’in, Antalya’nın Kemer ilçesinde faaliyet gösteren bir turizm firmasında şoför olarak çalıştığı görülüyor. Söz konusu kayıtlar, Böcek’in siyasete atılmadan önceki ekonomik durumuna ilişkin önemli bir veri olarak değerlendiriliyor.

Tartışmaların merkezinde ise 2010 yılına ait mal bildirimi yer alıyor. Bu beyanda yer alan varlıkların yaklaşık yüzde 70’inin aileden kalan miras olduğu ifade ediliyor. Bu durum, o dönemde Böcek’in şahsi birikiminin oldukça sınırlı olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Bugün, dava dosyalarına ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Böcek’in yüksek değerli gayrimenkullere ve çeşitli varlıklara sahip olduğu görülüyor. Böcek’in geçmiş yıllarda gazetelere verdiği röportajlarda yokluk ve zorluk içinde geçen bir hayat hikâyesi anlattığı da biliniyor.

2008’de Hürriyet’ten Şükrü Küçükşahin’e verdiği röportajda ne kadar fakir bir hayat sürdüğünü göstermek için, evleneceği kızın babasının orman köyündeki evine gidip “Bak kızım, o evde yaşayabilecek misin?” diye sorduğunu anlatan Böcek, geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada ise yasak aşkı olduğu iddia edilen M.K.’ya aldığı Rolex marka saat için de “örf ve adetlerimiz” demişti.

Bu anlatımlar ile bugün ortaya çıkan ekonomik tablo arasındaki fark, kamuoyunda “bu servet nasıl oluştu?” sorusunu daha da güçlendiriyor.

Tüm bu veriler ışığında başka bir meslek geçmişi bulunmadan bu kadar geniş bir mal varlığına uzanan süreç, Antalya siyasetinde en çok tartışılan başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.

Tartışmaların büyümesinde son günlerde yapılan siyasi açıklamalar da etkili oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında ortaya atılan bazı iddialara dikkat çekerek, Böcek’in adaylık sürecine ilişkin çeşitli iddiaların bulunduğunu ve bu konunun zamanı geldiğinde açıklığa kavuşacağını ifade etti.

Ortaya çıkan belgeler, mal bildirimleri ve siyasi açıklamalar, Böcek’in geçmişten bugüne uzanan ekonomik ve siyasi serüvenini yeniden gündeme taşırken, Antalya siyasetinde bu tartışmanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.



