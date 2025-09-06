Yeni Şafak
Otobüs ve cipin çarptığı inekler telef oldu

AA
Kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi.
Kastamonu'da yola çıkan 3 ineğe yolcu otobüsü ve cip çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 3 inek telef oldu.

Kastamonu'da cip ve otobüsün kara yolunda çarptığı 3 inek telef oldu.

Kastamonu-Sinop kara yolunun Gölveren köyü yakınlarında yola çıkan 3 ineğe S.A'nın kullandığı 37 AC 115 plakalı yolcu otobüsü ve K.C.K. idaresindeki 06 Y 1876 plakalı cip çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, 3 inek telef oldu. Araçlarda ise hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri, kulak küpesi bulunmayan ineklerin sahibini bulmak için çalışma başlattı.



#Kastamonu
#İnek
#Kaza
