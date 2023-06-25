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Otomobil karşı şeride geçip duvara çarptı: İki kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'de otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpıp karşı şeride geçmesi ve beton bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi.

07:41 . 25/06/2023 Pazar
DHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-400 karayolu, Osmaniye-Düziçi istikametinde meydana geldi. Kent merkezinden, Düziçi istikametine gitmekte olan Ersin Kar yönetimindeki 55 AFE 158 plakalı otomobil, Çona Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje, ardından karşı şeride geçip beton bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ersin Kar ve Furkan Bebek’in yaşamını yitirdiği belirlendi.


#Osmaniye
#refüj
#kaza
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