Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 6 yaralı

Hayat

Sanat eleştirmeni Karagöz: Fatih'in tablosu aslında İstanbul'a dönmüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Christie's Müzayede Evi'nden 935 bin 250 sterline satın alınan Fatih Sultan Mehmet portresi hakkında basında yer alan bazı bilgiler tartışmalara yol açtı. Konuyla ilgili açıklamalar yapan sanat eleştirmeni Samed Karagöz, yaptığı değerlendirmede tablonun geçmişini ve hakkında bilinen yanlışları dile getirdi. Tablonun İstanbul'da yapılmadığını belirten Karagöz, "Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İstanbul'a dönüyor şeklinde medyada çok haber çıktı. Fakat bu tablo bilindiği kadarıyla İstanbul'da yapılmadı ve daha önce İstanbul'a hiç gelmedi. Yani ilk kez İstanbul'a gelecek bir tablodan bahsediyoruz. Tablo Venedik'te yapıldı. O yüzden de 'dönüyor' ifadesi yanlış bir kullanım" dedi.