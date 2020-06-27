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Gündem Otomobille çarpışan ambulans devrildi 6 yaralı
AYDİN

Aydın haberleri: Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 6 yaralı

Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 6 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, otomobilin hasta taşıyan ambulansa çarpması sonucunda 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Hafif yaralı 6 kişi, ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Kazada 6 kişi yaralandı.
Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında, Aydın-İzmir Karayolu Bayındırlık Kavşağı'nda meydana geldi. Aydın'daki hastaneye yetişmeye çalışan M.Ç. idaresindeki 09 R 0112 plakalı ambulansa, kavşakta, F.K. idaresindeki 09 EM 177 plakalı otomobil çarptı.

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Kazada 6 kişi yaralandı.

Hastalar hastaneye kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle ambulans yola devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü F.K., ambulans şoförü M.Ç. ambulansın içinde bulunan bir çocuk hasta, hasta yakını ile 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Hafif yaralı 6 kişi, ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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