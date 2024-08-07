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Otopark için tarihi mirası yıktılar

İslam coğrafyasının önemli merkezlerinden Kahire'nin tarihsel dokusu, artan nüfus ve kontrolsüz yapılaşmanın kurbanı oluyor. Bakımsız bırakılan tarihi eserler yol, köprü ya da otopark inşa bahanesiyle yıkılıyor. Kentteki yıkımın hedefinde bu kez Fatımiler döneminden kalma tarihi mezarlıklar var.

İsmail Çoktan
04:00 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 06:29 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Orta Doğu ve Afrika'nın en kalabalık kenti olan ve nüfusu 20 milyona ulaşan Mısır'ın başkenti Kahire'de, Fatımiler Devleti dönemine ait mezar ve mescidler, otopark inşaatı projesi için yıkılmaya başlandı. Kahire merkezli Mazidnews internet sitesinin verdiği bilgiye göre, kentin merkezindeki El- Muiz Li-Din Allah caddesi etrafında bulunan Fatımiler dönemine ait Cabana Bab el-Nasr kabristanında bulunan Sufi mezarlığı, Necmeddin mescidi, Yunus Sadi Kubbesi ve Zeyneb Kubbesi'nin yıkılmasına başlandı.


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Konuya dair kişisel Facebook hesabı aracılığıyla bir mesaj yayımlayan Mısırlı tarihçi Mişel Hanna, "Cabana Bab el-Nasr'ı koruyun" etiketini de kullanarak, mezarlığın geçmişinin Kahire'nin geçmişiyle eşit olduğunu belirtti. Kabristanın hem Mısır hem de dünya çapında bir benzerinin daha olmadığına vurgu yapan Hanna, "Kabristan, içindeki mezarların etrafına örülen ahşap işlemeler ve kubbeleriyle eşi benzeri olmayan bir tarih mirasıydı" ifadelerini kullandı.


500 YILLIK MEZARLIK YIKILDI

Nüfusu 100 milyona yaklaşan Mısır'ın en büyük kenti konumundaki başkent Kahire, hava kirliği, yoğun nüfusu ve yoğun trafiğiyle biliniyor. Kahire'nin öne çıkan en önemli özelliği ise Fatımiler, Memlükler ve Osmanlılar gibi büyük imparatorluklara ait tarihi mirasa ev sahipliği yapması. Kentin kontrolsüzce büyümesi ve yaşanan keşmekeş nedeniyle Mısır yönetimleri, trafiği azaltmak için daha önce de benzer önlemlere başvurmuştu. Kahire'deki Cabanat İmam eş-Şafii bölgesindeki çok sayıda tarihi kabristan yol genişletme çalışmaları gerekçe gösterilerek yıkılmıştı. Yine 2021 yılında da kentteki Cabanat Memalik bölgesinde bulunan 500 yıllık tarihi kabristanlar viyadük ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle yıkılmıştı. Söz konusu kabristanlar Mısır anayasasındaki tarihi mirası koruma kanununun yanı sıra UNESCO'nun da koruma listesi kapsamındaydı.


#Mısır
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#tarih
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