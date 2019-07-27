Ovaköy için hazırız

Ticaret hattını Bağdat’a taşıyacak Ovaköy Sınır Kapısı için çalışmalar hızlandı. Sınır kapısının inşasında büyük rol almaya hazırlanan Türkiye, gerekli etüd çalışmalarını tamamladı. Irak tarafının da yükümlülüklerini yerine getirmesinin ardından Ovaköy'ün hizmete açılması önünde bir engel kalmayacak. Türkiye ve Bağdat Hükümeti arasında doğrudan ticareti sağlaması beklenen Ovaköy, Irak ile ticarette ikinci kapı olacak. Habur, Türkiye-Irak arasında 13 milyar doları aşan ticarette yetersiz kalıyor.

FİZİKİ ŞARTLAR TESPİT EDİLDİ

Türkiye ile Bağdat hükümetinin irade beyanlarıyla destekledikleri projede önümüzdeki günlerde Irak tarafından gerekli adımların atılması bekleniyor. Ovaköy kapısının tesisi için öncelikle fiziki şartlar ve gereksinimler yerinde tespit edildi. Bu doğrultuda Ankara ve Bağdat nezdinde ilgili bakanlıklardan teknik heyetler kurularak çalışmaları başlatmışlardı. Heyetlerin çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Ovaköy projesi için harekete geçilecek. Türkiye, Ovaköy sınır ticaret kapısı ve yolu konusunda her türlü alt yapı ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu birçok kez ifade etmişti. Türkiye nezdinde Ovaköy kapısına ilişkin tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda.

YATIRIM TÜRKİYE'DEN

Son dönemde, gerek terörle mücadele gerekse ikili ekonomik ve ticari işbirliğini arttırmak ve su sorununu çözmek üzere iki ülke arasında ciddi temas trafiği yürütülüyor. Ovaköy Projesi de, bu temaslar kapsamında öncelikli gündem konuları arasında. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan geçtiğimiz aylarda Irak'a yaptığı resmi ziyarette, "Karayolları ve demiryollarıyla Ortadoğu'yu birbirine bağlamak üzere görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Türkiye de Irak'ın Avrupa'ya açılan kapısıdır. Lojistik açısından en iyi başlangıç Türkiye-Irak sınırında yeni bir sınır yapısı açmak olacaktır. Şu anda tek sınır kapımız var. Sınır kapılarının artırılması yönünde mutabakata vardık. İnşallah en kısa zamanda ilk sınır kapısını açmak bize kısmet olur. Sayın Bakanım, gelin bunu hızlandıralım. Ovaköy Sınır Kapısı'nı en kısa zamanda devreye alalım, iş dünyasının önünü açalım" ifadelerini kullanmıştı.

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TERÖR YERİNE TİCARET

Ovaköy kapısı güzergahında öncelikli olarak PKK terör tehdidi dile getirilmişti. Türkiye, Irak işbirliğiyle son dönemde kuzey sınırlarımızda 3 aydır devam eden Pençe Harekatıyla önemli bir mücadele yürüttü. Bölgede teröristler barınamaz hale getirildi. Irak hükümetinin de desteğiyle gerçekleştirilen bu operasyonların başarısı, Ovaköy kapısının güvenliğinin sağlanması ve bu konuda Irak hükümetinin ve özellikle de Irak Kuzeyi Bölgesel Yönetimi'nin kararlılığını deklere ediyor. Ovaköy kapısı, aynı zamanda Suriye'ye uzatılan terörist koridorun kesilerek bölgede terörün yerini refah ve huzura bırakması açısından da stratejik önemde görülüyor.

Tek kapı yetmez

Türkiye ile Irak arasında artan siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin hacmini tek kapının kaldırmayacağından hareketle iki ülke arasındaki temaslarda ticaret kapılarının sayısının artırılması gerekiyor. Ankara ile Bağdat arasındaki ticareti doğrudan sağlayacak olan Ovaköy'ün ardından yeni kapılar da gündeme gelecek. Halen Türkiye ile Irak arasında 13 milyar doları aşan sınır ticaret hacmi sadece Habur Kapısı üzerinden sağlanıyor. Bu da sınırda büyük yığılmalara ve gecikmelere sebep oluyor. Ovaköy hattının Fişhabur üzerinden Telafer'e, oradan Musul ve Kerkük istikametini izleyerek Bağdat'a uzanması planlanıyor. Kapının devreye girmesiyle birlikte bu bölgelerde yaşayan insanların refah seviyesi de yükselecek.