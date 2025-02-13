Özel idare 5 kez denetlemiş

78 kişinin öldüğü Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma sürerken, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişleri, ön inceleme raporunu tamamladı. Raporda, otelin denetim yetkisinin Bolu İl Özel İdaresi'nde olduğu vurgulandı. İl Özel İdaresi'nin geçmişte 3 kez ruhsat verdiği, ancak yangın güvenlik önlemlerini yeterince denetlemediği belirtildi.





SINIRLI DENETLEME

Ön inceleme raporunda, Bolu İl Özel İdaresi'nin 2011-2024 yılları arasında tesiste 5 kez denetim gerçekleştirdiği, 17 Mart 2011, 28 Ocak 2016, 21 Ocak 2019, 8 Şubat 2021 ve 14 Şubat 2024 tarihlerindeki denetimlerin sadece mutfak, hijyen ve gıda güvenliği gibi alanlarla sınırlı kaldığı ifade edildi. Yangın güvenliği önlemlerinin denetim kapsamına alınmadığı, itfaiyenin yeniden inceleme yaparak rapor hazırlaması konusunda herhangi bir adım atılmadığı tespit edildi.





EKSİKLİKLER ZAMANINDA TESPİT EDİLMEDİ

Raporda, yangın güvenlik önlemlerinin güncelliğini koruyup korumadığının anlaşılabilmesi için İl Özel İdaresi'nin yeni bir belge isteyebileceği, ancak bunu yapmadığı vurgulandı. Ayrıca, İl Özel İdaresi'nin denetimlerin içeriğini doğru ve etkin şekilde planlamadığı, bu nedenle yangına yönelik eksikliklerin zamanında tespit edilemediği kaydedildi.





GENEL SEKRETER HUKUKEN SORUMLU

Mülkiye müfettişlerinin raporunda, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Kösterili ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal'ın denetim eksiklikleri nedeniyle hukuki sorumluluğunun bulunduğu ifade edildi. Denetimlerin asıl amacının "işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının geçerliliğini sağlamak olması gerektiği" vurgulanan raporda, bu sürecin eksik yürütüldüğüne dikkat çekildi. Müfettişler, tutuklu Kösterili ve Bal hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiğini belirtti.



