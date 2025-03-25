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Özgecan Aslan'ın katilini öldürmüştü: Cinayeti işlemeye 4 kişiyle karar verdik

Özgecan Aslan'ın katilini öldürmüştü: Cinayeti işlemeye 4 kişiyle karar verdik

12:1225/03/2025, Tuesday
IHA
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Ahmet Suphi Altındöken, Özgecan Aslan'ın canına kıydıktan sonra konulduğu cezaevinde Gültekin Alan tarafından öldürüldü.
Ahmet Suphi Altındöken, Özgecan Aslan'ın canına kıydıktan sonra konulduğu cezaevinde Gültekin Alan tarafından öldürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan'ın katilini cezaevinde öldürdüğü iddiası ile ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edilen ve cezası onanan Gültekin Alan, "Biz bu cinayeti işlemeye 4 kişi birlikte karar verdik. Birisi Ferat Y., birisi Ahmet Tekin B., diğeri de Adem Ç.'dir. Silahı cezaevine getirttiren Ahmet Tekin B.'dir. Silahın cezaevine geliş masrafını ödeyen de Ferat Y.'dir" dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Özgecan Aslan'ın katili 26 yaşındaki Ahmet Suphi Altındöken'in Adana Cezaevi'nde öldürülmesi, babası Necmittin Altındöken'in de yaralanmasıyla ilgili davada sanıklarla ilgili yeni gelişme yaşandı. Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Suphi Altındöken'i cezaevinde öldürdüğü iddia edilen Gültekin Alan hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası kararının onanmasına karar veren Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun beraat eden diğer sanıklar hakkındaki bozma kararı üzerine yapılan yeniden yargılamada yerel mahkeme, sanıklarla ilgili üçüncü kez beraat kararı vererek kararında direndi.


Cezası onandığı için karar duruşmasında tanık olarak dinlenen Gültekin Alan, cinayeti işlemeye 4 kişi birlikte karar verdiklerini iddia ederek, "Birisi Ferat Y., birisi Ahmet Tekin B., diğeri de Adem Ç.'dir. Silahı cezaevine getirttiren Ahmet Tekin B.'dir. Silahın cezaevine geliş masrafını ödeyen de Ferat Y.'dir" dedi.




YARGITAY KARARI BOZDU


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ve Alan'ın 'ayrıntılı ifade vereceğim' şeklindeki dilekçesi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu.


Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin bozma kararı üzerine Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Gültekin Alan'ın 'tasarlayarak öldürme', 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', sanık Ahmet Tekin B.'yi de 'tasarlayarak öldürme suçuna azmettirme', 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme', 'infaz kurumuna yasak eşya sokma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.



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