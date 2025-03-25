Özgecan Aslan'ın katilini öldürmüştü: Cinayeti işlemeye 4 kişiyle karar verdik

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Özgecan Aslan'ın katili 26 yaşındaki Ahmet Suphi Altındöken'in Adana Cezaevi'nde öldürülmesi, babası Necmittin Altındöken'in de yaralanmasıyla ilgili davada sanıklarla ilgili yeni gelişme yaşandı. Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Suphi Altındöken'i cezaevinde öldürdüğü iddia edilen Gültekin Alan hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası kararının onanmasına karar veren Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun beraat eden diğer sanıklar hakkındaki bozma kararı üzerine yapılan yeniden yargılamada yerel mahkeme, sanıklarla ilgili üçüncü kez beraat kararı vererek kararında direndi.