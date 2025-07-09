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Pakistan çıkarması

Pakistan çıkarması

Canberk Doğan
04:009/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Hakan Fidan
Hakan Fidan

Güney Asya’daki en yakın müttefiklerinden Pakistan’la ilişkilerinin derinleştirilmesi için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün Pakistan’ı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir ile üst düzey görüşmeler yapılması öngörülüyor. Fidan’ın ekonomi, ticaret, askeri ilişkilerdel, iş birliğinin de iki ülke arasındaki itici güç olarak olumlu bir çerçevede ilerlediğine dikkat çekmesi bekleniyor. Savunma sanayii ile terörle mücadele konularında da iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiğine dikkat çekilecek.


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