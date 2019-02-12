Gündem Pakistanın Ankara Büyükelçisi Gazi Keşmire desteği için Türkiyeye minnettarız
ANKARA

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi: Keşmir'e desteği için Türkiye'ye minnettarız

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, ülkesinin Türkiye'ye Keşmir davasına verdiği kararlı destek için minnettar olduğunu belirterek "İşgal altındaki Keşmir halkının kendi kaderlerini belirleme düşlerinin gerçekleşeceği gün uzak değildir" dedi.

Haber Merkezi AA
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Seccad Gazi
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Seccad Gazi

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Seccad Gazi, "Pakistan halkı, Türkiye halkına Keşmir'in haklı davasına verdiği kararlı desteği için minnettardır." dedi.

Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) iş birliğinde "Keşmir Dayanışma Günü" düzenlendi. Başkentte bir otelde düzenlenen etkinliğe Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdür Vekili Büyükelçi Hakan Tekin, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Seccad Gazi, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan, çok sayıda diplomatik misyon şefi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile davetliler katıldı.

Kur'an okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Gazi, Cammu ve Keşmir anlaşmazlığının Müslüman ümmetinin karşılaştığı en büyük mücadelelerden birisi olmaya devam ettiğini söyledi.

Gazi, Keşmirlilerin aşırı ve orantısız güç kullanımına, tecavüzlere ve cinsel saldırılara, işkenceye, gözaltında meydana gelen kayıplara, bitmeyen sokağa çıkma yasaklarına, ev hapsine ve toplu insanlık dışı ve aşağılayıcı cezalara katlanmaya devam ettiğini dile getirdi.

"Desteklerinizi hiçbir zaman unutmayacağız"

Türkiye'nin bu konudaki desteğine değinen Gazi, şunları söyledi:

  • "Pakistan halkı, dünyadaki Keşmirliler, Müslüman ümmetinin üyeleri ve dahası vicdanı olan herkes Türkiye halkına Keşmir halkının haklı davasına verdiği açık, kararlı ve benzersiz destek için gerçekten minnettardır. Türkiye, Cammu ve Keşmir üzerindeki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Temas Grubunun önemli bir üyesi olarak bu bakımdan önemli bir rol oynamaktadır. Sizin desteklerinizi hiçbir zaman unutmayacağız. İnşallah gösterilen bu çabalarla ve dualarınızla işgal altındaki Cammu ve Keşmir halkının kendi kaderlerini belirleme hakkını kullanma konusundaki düşlerinin gerçekleşeceği gün çok uzak değildir."

Karamollaoğlu ise her yıl hatırlanan "Keşmir" sorunu konusunda, "Artık İslam ümmeti, Keşmir'in bağımsızlık gününü kutlamalıdır." ifadesini kullandı.

Problemi hisseden ülkelerin bir araya gelerek fikir birliği etmesi gerektiğini kaydeden Karamollaoğlu, "Batı alemi bu problemi, Müslümanların bir problemi olduğu için çözmez." dedi. Karamollaoğlu şunları dile getirdi:

REKLAM

"Ümitsiz hiçbir dava yaşamaz. İnşallah bu toplantılar daha uzun zaman yapılmaz. Biz de Keşmir'in bağımsızlığını kutlarız. Bu konudaki sorumluluğumuzu unutmayalım. Bir mücadeleyi Filistinliler gibi bu kadar uzun süre devam ettirmek sebat gerektirir."

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da İslam dünyasının "derlenip toparlanacağı" aşamada olduğunu söyledi.

"Niyazımız gayretli çalışmalarımızdır." ifadesini kullanan Malkoç, Türkiye'nin insan hakları ihlallerini gündeme taşıdığını belirterek, "İslam alemi zayıf ve güçsüz değildir, dağınıktır. Çünkü zulüm hiçbir zaman payidar olmaz. Adaletin sesi sonunda galip gelecektir." diye konuştu.

"İslam ümmetinin meselesi"

ESAM Genel Başkanı Kutan da yaptığı konuşmada, insanlık tarihinin son iki yüzyılında Batı medeniyetinin hakimiyetinin yaşandığını savundu.

İslam coğrafyasının büyük bölümünün Batılılar tarafından işgal edildiğini ileri süren Kutan, "Bunun sebebi kaba kuvveti ve menfaati hak sebebi sayan anlayıştır." dedi.

Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir sorununun temelinde dış güçlerin "süreci kaşıması" olduğunu söyleyen Kutan, şöyle konuştu:

"Keşmir meselesi İslam ümmetinin meselesidir. Çözüm, Müslüman topluluklarının temsilcilerinin yeni adil bir dünya düzenini kurmalarıdır. Kendi inanç ve değer ölçülerimiz ve kendi medeniyetimizi ihya etmektir."

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, emperyalizmin, sömürdüğü ülkelerde kriz alanları bıraktığını kaydetti. Yalçın, on binlerce insanın ölümünün asıl kaynağının bu kriz alanları olduğunu ifade ederek, "Keşmir'in 70 yıllık yarası kanamaya devam etmektedir. Keşmir 'Azad' oluncaya kadar da sürecektir." diye konuştu.

REKLAM

"Adalet çağrılarına icabet etmek boynumuzun borcudur"

Keşmir'in sesinin vicdanlarda aksetmediğini belirten Yalçın, "Adalet çağrılarına icabet etmek boynumuzun borcudur. Bizler Anadolu'da yedi düvele karşı mücadele verirken Pakistanlı kardeşlerimiz ilk yardım edenlerden olmuştur. Keşmir'e sahip çıkmak bir vefa meselemizdir." dedi.

Konuya ilişkin sinevizyon gösterilerinin yapıldığı programda davetliler ayrıca Pakistan mutfağından lezzetleri tatma fırsatı buldu.

AK Parti'den yargıya ilişkin yeni kanun teklifi
GÜNDEM
AK Parti'den yargıya ilişkin yeni kanun teklifi

Akar: Geniş çaplı heyet sabahtan itibaren vazifesine başladı
GÜNDEM
Akar: Geniş çaplı heyet sabahtan itibaren vazifesine başladı
/**/
NATO'da diplomasi trafiği

NATO'da diplomasi trafiği

Bakan Akar, Brüksel'deki toplantıda mevkidaşlarıyla görüşüyor.
Gizli ağlar deşifre oluyor

Gizli ağlar deşifre oluyor

Bahçeli: Saklanan niyetler bir bir açığa ve ortaya çıkıyor.
İran'da intihar saldırısı: 20 ölü

İran'da intihar saldırısı: 20 ölü

Devrim Muhafızları'nı taşıyan otobüsü hedef aldılar.

KPSS davasında karar

KPSS davasında karar

Mahkeme 70 sanığa hapis cezası verdi.
Sessiz sedasız idam ettiler

Sessiz sedasız idam ettiler

​Mısır mahkemeleri darbe karşıtı 3 kişiyi daha darağacına gönderdi.
15 kilometre uzatacağız

15 kilometre uzatacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'ta müjdeyi verdi.
Yer: Soçi Zaman: Yarın

Yer: Soçi Zaman: Yarın

Türkiye'den Soçi zirvesiyle ilgili açıklama.

Osmanlı tokadını vuracağız

Osmanlı tokadını vuracağız

Erdoğan, ​Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu.
Otel inşaatları durduruldu

Otel inşaatları durduruldu

Peribacaları'nda otel inşaatına bakanlık incelemesi.
8 bin bekçi alınacak

8 bin bekçi alınacak

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
NATO'da kritik görüşme

NATO'da kritik görüşme

Savunma ​Bakanı Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü.
AK Parti'den 3600 müjdesi

AK Parti'den 3600 müjdesi

Bülent Turan: Takvim uygun olursa çıkarılacak.
AB: Suudiler terörü destekliyor

AB: Suudiler terörü destekliyor

​Suudiler, Kaşıkçı cinayetiyle dünyanın gündeminde.
İttifak genişliyor

İttifak genişliyor

Cumhur İttifakı'nda iş birliği 50 ile çıkabilir.
Trabzon maçı son damla oldu

Trabzon maçı son damla oldu

​Yusuf Namoğlu MHK'dan istifa sebebini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.