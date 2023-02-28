Panik geri döndü: Malatya 5,6 ile sallandı

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, afetin 22'nci gününde meydana gelen artçı sarsıntı Malatya'yı vurdu. Malatya dün saat 12.04'te 5,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD, merkez üssü Yeşilyurt olan depremin, yerin 6,96 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedildi. Yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'da büyük panik yaşandı. Depremin etkisiyle Malatya'da 29 hasarlı bina çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralılardan 6'sının ameliyata alındığı, 3'ünün yoğun bakımda olduğu bilgisini verdi. Yıkılan 5 binada arama kurtarma çalışması başlatıldı, 32 kişi enkaz altından kurtarıldı.

Battalgazi’ye bağlı Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde bulunan 7 katlı Çeçen Apartmanı ile aynı mahalledeki Buhara Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

KESİNLİKLE BİNALARA GİRMEYİN

AFAD Başkanı Yunus Sezer, “Kahramanmaraş merkezli depremlerden itibaren neredeyse 3 dakikada bir artçı sarsıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunların birçoğu 5 ve üzeri büyüklükte. Artçılar devam ediyor ve hasar gören binalarımız var. Sarsıntılara bağlı olarak bunların yıkılması söz konusu. Vatandaşlarımız bu binalardan uzak dursunlar. Eşya tahliyesi zaten yasaklanmıştı. Bu tür tahliye işlemlerini kesinlikle yapmasın, binalara girmesinler” dedi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ise bu depremin de aynı sistem içerisinde oluşan artçı bir sarsıntı olduğunu kaydetti: “Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi. 1963'ü 3-4 arası, 471'i 4-5 arası, 5-6 arası büyüklükteki depremlerin sayısı da bugünküyle birlikte 45 oldu.”

Eşya çıkarırken enkazda kaldılar: Baba-kız kurtarıldı

Depremde hasar gören evden eşyalarını çıkarmaya çalışan Aziz Deliktaş ve kızı Şeyma Deliktaş, binanın depremde çökmesiyle enkaz altında kaldı. Şeyh Bayram Mahallesi Destek Sokak'taki enkazda arama kurtarma çalışması yapıldı. AFAD, UMKE, itfaiye, asker ve arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu baba-kız enkazdan kurtarıldı. Görgü tanıklarından Rüzgar Mehmet Bilici, baba-kızın binaya girdiklerini görünce uyardığını ancak binanın 3 saniye içinde çöktüğünü anlattı. Bilici, “Girmeyin dedik, zaten 3 saniye sürdü. Apartmanın önündeydim. O sırada birden bina yıkıldı. Allah devletimizden de milletimizden de razı olsun. 'Devlet yok, yardım etmiyor' diyorlar ya, nankörler. Devletimiz de milletimiz de burada” dedi. Yine eşya çıkartmak için Çöşnük Mahallesi'ndeki Buhara Apartmanı'na giren 2 arkadaş da enkaz altında kaldı. Musab Adiktili moloz yığınları arasından sağ çıkarılırken, ona yardım eden bir kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu neyin telaşı?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Şanlıurfa’da enkaz kaldırma, hasar tespit ve kontrollü yıkım çalışmaları sürerken, evleri hasar gören depremzedeler ise eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Kentte giriş ve birinci katlarda oturanlar kendi imkanları ile, üst katlarda oturanlar ise nakliyecilerle eşyalarını taşıyor.

Fabrika işçilerin üstüne çöktü

6 Şubat’taki depremlerde ağır hasar alan K.Maraş’taki metal mutfak eşyası fabrikası, dünkü depremle çöktü. Dulkadiroğlu’na bağlı Karacasu Ferhuş Mahallesi’ndeki fabrikadan malzeme çıkaran işçiler, dün Yeşilyurt merkezli 5,6’lık depreme yakalandı. Fabrikanın bir kısmında meydana gelen çökme sonucu 5 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmasında İsmail Alakız’ın cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan 4 işçi ise tedavi altına alındı. Çalışanların yakınları iş yeri sahibine tepki gösterdi. Fabrika sahibinin, işçileri paketli ürünleri içeriden çıkartmak için görevlendirdiği öne sürüldü. Fabrika önüne gelen işçi yakınları, iş yeri sahibinin mallarını kurtarma derdine düştüğünü, işçileri girilmesi yasak fabrikaya soktuğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1 işçinin öldüğü fabrikanın duvarındaki “Önce iş güvenliği” yazısı dikkat çekti.

İzmir de sallandı

İzmir Körfezi’nde, saat 21.22’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir Körfezi’nde, Foça ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, deniz yüzeyinin 4,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



