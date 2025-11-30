Yeni Şafak
Papa 14. Leo, Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ile görüştü

13:4630/11/2025, Pazar
AA
Andrea Minguzzi geçtiğimiz yıl pazarda gezerken bıçaklanan ve sonrasında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzinin babası.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ile görüştü.

Papa 14. Leo, Harbiye'deki Vatikan Temsilciliği'nde Andrea Minguzzi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Andrea Minguzzi, bugün Papa ile bir araya gelme onurunu yaşadığını söyledi.


Ahmet Minguzzi'nin hatırasının barışa ilham vermeye devam etmesinin en büyük dileği olduğunu belirten baba Minguzzi, yaptıkları her eylemin insanların hayatında gerçek bir iyiliğe dönüşmesi ve yürüttükleri kardeşlik misyonu için Papa'dan dua etmesini rica ettiğini belirtti.


Papa 14. Leo'ya, Mattia Ahmet'in Müslümanlar tarafından da "kardeşliğin meleği" olarak görüldüğünü, bu yüzden inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini ifade ettiğini kaydeden Minguzzi, kendisini kabul ettiği, huzuruna aldığı ve hayatının en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiği için Papa'ya teşekkürlerini iletti.



#ahmet minguzzi
#Andrea Minguzzi
#görüşme
#Papa 14. Leo
