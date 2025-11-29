Papa 14. Leo Sultanahmet Camii’ne geldi

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul’daki temaslarına bugün de devam ediyor. Geceyi Şişli’de bulunan Saint Esprit Katedrali’nde geçiren Papa, Cumartesi programının ilk durağı olarak Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti.
Geceyi Şişli’deki Saint Esprit Katedrali’nde geçiren Papa 14. Leo’nun, Cumartesi günkü temasları kapsamındaki ilk durağı Sultanahmet Camii oldu.
Ziyaret nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Papa’yı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet karşıladı.
Papa'nın ziyaretin ardından Sultanahmet Camii'nden ayrıldı.
Papa'nın Türkiye'deki programında neler var?
Papa 14. Leo, ardından da Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kiliseliler ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle toplantı gerçekleştirecek.
Sonraki durağı Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi olacak Papa, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek, ardından ortak bildiri imzalayacak.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun cumartesi günü programı, Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle sürecek.
Papa, öğleden sonra Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla gezisinin ikinci ayağı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.