Papa 14. Leo Sultanahmet Camii'ne geldi

29/11/2025, Cumartesi
G: 29/11/2025, Cumartesi
IHA
Papa’nın ziyareti sürüyor.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul’daki temaslarına bugün de devam ediyor. Geceyi Şişli’de bulunan Saint Esprit Katedrali’nde geçiren Papa, Cumartesi programının ilk durağı olarak Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti.


Papa 14. Leo Sultanahmet Camii’ne geldi
Gündem / İstanbul
29 Kasım, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi daveti üzerine Türkiye’ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo’nun İstanbul’daki ziyaretleri sürüyor.

Geceyi Şişli’deki Saint Esprit Katedrali’nde geçiren Papa 14. Leo’nun, Cumartesi günkü temasları kapsamındaki ilk durağı Sultanahmet Camii oldu.

Ziyaret nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Papa’yı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet karşıladı.

Papa'nın ziyaretin ardından Sultanahmet Camii'nden ayrıldı.

Papa'nın Türkiye'deki programında neler var?

Papa 14. Leo, ardından da Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kiliseliler ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle toplantı gerçekleştirecek.

Sonraki durağı Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi olacak Papa, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek, ardından ortak bildiri imzalayacak.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun cumartesi günü programı, Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle sürecek.

Minguzzi ailesiyle görüşecek

Papa 14. Leo, İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak’ta öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle görüşecek. İtalyan şef Andrea Minguzzi ve müzisyen Yasemin Minguzzi çiftinin oğlu Mattia Ahmet’in ölümü İtalya’da da büyük yankı uyandırmıştı. Anne Yasemin Minguzzi,
“Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun pazar günü tarafımıza özel bir kabul gerçekleştirileceği ve bu kabulün ziyaretin resmî programında yer alan yüksek düzeyde özel nitelikli bir görüşme olduğu bildirilmiştir”
dedi.

Papa, öğleden sonra Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla gezisinin ikinci ayağı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.



