Papa Leo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrısı dünya basınında: Türkiye'nin bölgesel gücüne vurgu

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun Türkiye temasları dün Ankara’da resmen başladı. Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmede uluslararası tansiyonun düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak küresel ölçekte “barışa dönük ortak irade” çağrısı yaptı. Papa'nın ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye seçmesi dünya medyasında geniş yer buldu. Haberlerde, ziyaretin Türkiye’nin Orta Doğu’daki belirleyici konumuyla doğrudan bağlantılı olduğu ve bu nedenle diplomatik açıdan yüksek stratejik değer taşıdığı yorumları öne çıktı.
Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak, 12.23'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Papa, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Papa, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşen Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile davetlilere hitap etti.
Yabancı basın kuruluşları, Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine yoğun ilgi gösterdi. Papa'nın Türkiye'ye uluslar arası ara bulucu rolü üstlenmesi çağrısı yaptığı kaydedilen haberlerde, ziyaretin stratejik amaçlarına da dikkat çekildi. Yabancı basın kuruluşları, ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye'ye gelen Leo'nun Orta Doğu'da barış misyonu nedeniyle bu tercihi yaptığını kaydetti.
BBC: Erdoğan'a istikrar kaynağı olarak rol üstlenmesi çağrısında bulundu
İngiliz yayın kuruluşu BBC Papa Leo'nun ilk yurtdışı seyehatini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini vurgulayarak haberinde şu ifadelere yer verdi;
Papa, altı ay önce göreve geldiğinden bu yana son derece ölçülü — hatta temkinli — bir profil çizdi. Ancak bu gezide, diplomasi yetenekleri yakından incelenecek.
Ziyaretin kritik anlarından biri, antik Nikaia kentinin bulunduğu İznik’te yaşanacak. Papa Leo ve diğer Hristiyan geleneklerinin liderleri, 1.700 yıl önce burada toplanan tarihi konsilin yıl dönümünü anmak üzere bir araya gelecek.
Hristiyanlığın Doğu ve Batı kolları daha sonra dramatik biçimde ayrıldı ancak bu ziyarette, birlik mesajları ve bölünmelerin iyileştirilmesi temaları öne çıkacak.
Papa Türkiye’de ayrıca, selefleri Papa Francis ve Papa Benedict XVI’ın da yaptığı gibi Sultanahmet Camii’ni ziyaret edecek."
France 24 : Papa Türkiye'nin özel bir role sahip olduğunu söyledi
France 24 de aynı çağrıya dikkat çekti ve şunları yazdı;
Türkiye, giderek büyük Batılı güçlerle birlikte kilit bir arabulucu olarak konumlanıyor; Ukrayna savaşından Gazze çatışmasına, Afrika Boynuzu’ndan ötesine uzanan pek çok krizde düzenli olarak çözüm çabalarına katılıyor.
Leo, Türkiye’nin Doğu ile Batı, Asya ile Avrupa arasında bir köprü olarak “özel bir role” sahip olduğunu söyledi; aynı zamanda “duyarlılıkların kesiştiği bir nokta” olduğunu ve iç çeşitliliği sayesinde daha da zenginleştiğini vurguladı."
Guardian: Türkiye ve Lübnan papa için stratejik noktalar
NBC News: Ziyaret türkiye'nin bölgesel güç olduğunun altını çiziyor
NBC News, Papa Leo'nun ziyaretine ilişkin haberinde Oxford Üniversitesi'nde Katolik Kilisesi tarihçisi olan Miles Pattenden'ın görüşlerine yer verdi.