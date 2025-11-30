Yeni Şafak
Papa Sultanahmet Camii’ni gezdi

Papa Sultanahmet Camii’ni gezdi

04:0030/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
Papa’nın Sultanahmet Camii turu yaklaşık 15 dakika sürdü ve ziyaret, yetkililerle yapılan kısa bir sohbetin ardından sona erdi.
Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'da bulunan Papa 14. Leo, dün Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti. Caminin müezzini Aşgın Tunca, Papa'ya caminin tarihini ve mimarisini İngilizce olarak anlattı. Camiye girmeden ayakkabılarını da çıkaran Papa camide yaklaşık 15 dakika kaldı.

Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul’da bulunan Papa 14. Leo, Osmanlı mimarisinin ilk 6 minareli camisi olma özelliğini taşıyan Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti. Papa’yı cami girişinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel ile Vakıflar 1’inci Bölge Müdürü Yavuz Güner karşıladı.


TARİHİNİ DİNLEDİ

Papa, Sultanahmet Camii’ne girmeden ayakkabılarını da çıkardı. Ziyaret boyunca caminin müezzini Aşgın Tunca, Papa 14’üncü Leo’ya caminin tarihini ve mimarisini İngilizce olarak anlattı. Papa’nın Sultanahmet Camii turu yaklaşık 15 dakika sürdü ve ziyaret, yetkililerle yapılan kısa bir sohbetin ardından sona erdi.


KİLİSE LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Papa 14. Leo’nun Sultanahmet Camii’nden sonraki durağı Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi oldu. Papa burada yerel kiliselerin liderleri ve Hristiyan toplulukları ile toplantıya katıldı. Fener Rum Patriği I. Bartholomeos da toplantıda yer aldı. 2 saat süren toplantının ardından Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmek üzere Balat’ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi’ne geldi. Çan sesleri eşliğinde patrikhaneye giren Papa 14. Leo'nun bu ziyaretinde de bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Papa 14’üncü Leo patrikhanedeki programının ardından yaklaşık 4 bin kişilik büyük ayini yönetmek üzere Volkswagen Arena’ya geçti.


