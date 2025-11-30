Papa Sultanahmet Camii’ni gezdi

Papa, Sultanahmet Camii’ne girmeden ayakkabılarını da çıkardı. Ziyaret boyunca caminin müezzini Aşgın Tunca, Papa 14’üncü Leo’ya caminin tarihini ve mimarisini İngilizce olarak anlattı. Papa’nın Sultanahmet Camii turu yaklaşık 15 dakika sürdü ve ziyaret, yetkililerle yapılan kısa bir sohbetin ardından sona erdi.

Papa 14. Leo’nun Sultanahmet Camii’nden sonraki durağı Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi oldu. Papa burada yerel kiliselerin liderleri ve Hristiyan toplulukları ile toplantıya katıldı. Fener Rum Patriği I. Bartholomeos da toplantıda yer aldı. 2 saat süren toplantının ardından Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmek üzere Balat’ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi’ne geldi. Çan sesleri eşliğinde patrikhaneye giren Papa 14. Leo'nun bu ziyaretinde de bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Papa 14’üncü Leo patrikhanedeki programının ardından yaklaşık 4 bin kişilik büyük ayini yönetmek üzere Volkswagen Arena’ya geçti.