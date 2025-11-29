Yeni Şafak
Papa İstanbul'a geldi: O maçlar ertelendi

17:3629/11/2025, Cumartesi
G: 29/11/2025, Cumartesi
İstanbul'da üç ilçede oynanacak amatör karşılaşmalara Papa engeli.
İstanbul'da üç ilçede oynanacak amatör karşılaşmalara Papa engeli.

Papa 14. Leo’nun İstanbul programı kapsamında alınan yoğun güvenlik tedbirleri nedeniyle üç ilçedeki hafta sonu spor müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.

İstanbul’da Papa 14. Leo ziyareti nedeniyle uygulanacak güvenlik önlemleri nedeniyle hafta sonu yapılması planlanan amatör spor müsabakalar ertelendi.


İstanbul Valiliği’nin koordinasyonuyla yürütülen planlama doğrultusunda İl Temsilciliği, Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak karşılaşmaların ertelendiğini duyurdu.


FATİH, ŞİŞLİ VE SARIYER'DEKİ MAÇLAR İPTAL

Valilikten gelen bilgilendirme üzerine, özellikle merkezi konumu ve ziyaret güzergâhına yakınlığı nedeniyle Fatih, Şişli ve Sarıyer ilçelerinde yapılacak tüm maçlar (U12, U14, 16, 1. Amatör ve Süper Amatör Lig) ileri bir tarihe ertelendi.


Bu karar yalnızca ev sahibi karşılaşmaları değil, bu üç ilçeye bağlı kulüplerin şehir içindeki diğer sahalarda oynayacağı deplasman müsabakalarını da kapsıyor.


Türkiye’de benzer uluslararası ziyaretlerde spor takviminde bu tür düzenlemeler daha önce de görülmüştü.




