Papa İznik’te ayin yönetti

Hristiyanlık tarihinde büyük bir dönüm noktası olan Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen anma etkinlikleri için Türkiye’de bulunan Papa 14. Leo, dün İznik’te 2014 yılında keşfedilen tarihi bazilikada özel bir ayin yönetti. Dünyanın farklı yerlerinden din adamlarının da katıldığı bu ayin, Papa’nın Türkiye ziyaretinin en önemli durağı olarak öne çıktı. Papa 14. Leo, ayinde yaptığı konuşmada erken dönem Hristiyanlığın Anadolu’daki güçlü mirasına vurgu yaparak İznik’in inanç tarihi açısından benzersiz önemini hatırlattı. Papa, burada Türkiye’deki Hristiyan topluluklarına yönelik dayanışma mesajları verdi.

İSTANBUL’DA AYİN YÖNETTİ

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun Türkiye programı önceki gün Ankara’da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Papa, Ankara’daki temaslarını tamamladıktan sonra önceki akşam İstanbul’a geldi. Geceyi Şişli’deki Saint Esprit (Kutsal Ruh) Katedrali'nde geçiren Papa, sabahın erken saatlerinde İstanbul’daki programına yine bu katedralde başladı. Papa burada ayinin ardından din adamlarına hitap etti. Konuşmasında Antakya ve Efes gibi erken dönem Hristiyanlık merkezlerinin tarihsel önemine değinen Papa, Türkiye’deki farklı Hristiyan topluluklarının varlığına dikkat çekti ve 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen yardım çalışmalarına destek veren kuruluşlara teşekkür etti.

ÖREN YERİNİ HAVADAN İNCELEDİ

İstanbul programı kapsamında Papa daha sonra Şişli’deki Bomonti Fransız Fakirhanesi’ni ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Vatikan İstanbul Temsilciliği konutuna geçerek hazırlıklarını yapan Papa, helikopterle İznik’e hareket etti. Papa 14. Leo'yu taşıyan helikopter, inişinden önce İznik Gölü'nde su çekilmesiyle 2014'te ortaya çıkan ve Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık Aziz Neophytos Bazilikası ören yeri üzerinde 3 tur atarak alanı havadan inceledi.

TÜRKİYE’DEN BEYRUT’A GEÇECEK

Fener Rum Patriği Bartholomeos ve yetkililerin eşlik ettiği Papa 14. Leo, batık bazilika kalıntısının olduğu bölgede düzenlenen ayine katıldı. Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünün değerli bir fırsat olduğunu söyleyen Papa, bunun Hristiyanlık için anlam ve önemine değindi. Papa 14. Leo, "Günümüzde, şiddet ve çatışmalarla yaralanmış tüm insanlık barış ve uzlaşı için haykırmaktadır" ifadesini kullanarak, dinin, savaş, şiddet ya da herhangi bir türde köktencilik veya fanatizm için kullanılmasının "kesin bir dille" reddedilmesi gerektiğini vurguladı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'a anma kararını alması nedeniyle teşekkürlerini sunan Papa 14. Leo, uzlaşma, birlik ve barış mesajı verdi. Yeniden İstanbul'a hareket eden Papa, yarın Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçecek.







