Gündem Papazın kaçma şüphesi yokmuş
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Papazın kaçma şüphesi yokmuş!

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ve hakkında FETÖ, PKK silahlı terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, ev hapsinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
FETÖ ve PKK adına casusluk yapmakla suçlanan papaz Brunson, ABD ile Türkiye arasında krizi yol açmıştı.
FETÖ ve PKK adına casusluk yapmakla suçlanan papaz Brunson, ABD ile Türkiye arasında krizi yol açmıştı.

FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, ev hapsinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Avukat Halavurt, dilekçesini Çağlayan’daki İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi. Halavurt, müvekkilinin 07 Ekim 2016 da gözaltına alındığı ve 25 Temmuz 2018’e kadar tutuklu kaldığını belirterek bu durumun konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verilerek özgürlüğünün kısıtlanmasına devam edildiğini belirtti.

EV HAPSİ HUKUKA AYKIRIYMIŞ!

Müvekkilinin kaçma şüphesi olmadığını ve delilleri karartma ihtimalinin de bulunmadığını belirten Halavurt, Anayasa Mahkemesi’nde yaptığı başvurunun duruşmalı olarak incelenmesini ve ev hapsi kararının kaldırılması ile ev hapsinde tutulmasının hukuka aykırı olduğunun tespit edilerek Anayasa’nın 19 ve AİHS’nin 5. Maddelerinin ihlal edildiğinin tespitine karar verilmesini talep etti.

Telegram’dan ‘Yalnız Kurt’ operasyonu
EKONOMİ
Telegram’dan ‘Yalnız Kurt’ operasyonu

FETÖ mektuba döndü
GÜNDEM
FETÖ mektuba döndü

Belgele ve ihbar et

Belgele ve ihbar et

​Ticaret Bakanlığı ekipleriyle zabıta, tüm Türkiye'de denetim seferberliği başlattı.
Bizi dışlayanlarşimdi bize yaklaşıyor

Bizi dışlayanlarşimdi bize yaklaşıyor

Türkiye'yi dışlamaya çalışanlar, bugün bizimle birlikte olmanın gayreti içinde.
Rusya'dangüç gösterisi

Rusya'dangüç gösterisi

​S-300 sistemlerini Suriye'ye teslim etti.
Açık açıktehdit etti

Açık açıktehdit etti

​Suudi Kralına: Biz olmasak orada 2 hafta bile duramazsın.
PKK ekiyorABD koruyor

PKK ekiyorABD koruyor

Uyuşturucu tarlalarında ​ABD zırhlıları devriye atıyor.
Enflasyon%24,5

Enflasyon%24,5

Fiyat artışları ve zamlar, enflasyon canavarını uyandırdı.
Martkulisi hızlandı

Martkulisi hızlandı

Üyelik talepleri değerlendirilmeye başlandı.
Cimbom'açok yazık oldu

Cimbom'açok yazık oldu

​Porto'ya kaybeden Galatasaray Avrupa'da ilk yenilgisini aldı.

Ekmeğe zam yok!

Ekmeğe zam yok!

Taraftarı kızdıran görüntü

Taraftarı kızdıran görüntü

Maç biter bitmez Porto formasıyla poz verdi.
90 dakika ıslıklandı

90 dakika ıslıklandı

​Portekizli taraftarların hedefinde bir tek o vardı.
İsyan ettiren gol

İsyan ettiren gol

​Marega'nın attığı golde tepki çeken detay.
Yazık oldu

Yazık oldu

​Sayısız fırsatı harcayan G.Saray 1-0 mağlup oldu.
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de etkili olacağını açıkladı.
En zengin seçildi

En zengin seçildi

Forbes, 'En Zengin 400 Amerikalı' listesini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.