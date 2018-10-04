Papazın kaçma şüphesi yokmuş!

FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, ev hapsinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Avukat Halavurt, dilekçesini Çağlayan’daki İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi. Halavurt, müvekkilinin 07 Ekim 2016 da gözaltına alındığı ve 25 Temmuz 2018’e kadar tutuklu kaldığını belirterek bu durumun konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verilerek özgürlüğünün kısıtlanmasına devam edildiğini belirtti.

EV HAPSİ HUKUKA AYKIRIYMIŞ!

Müvekkilinin kaçma şüphesi olmadığını ve delilleri karartma ihtimalinin de bulunmadığını belirten Halavurt, Anayasa Mahkemesi’nde yaptığı başvurunun duruşmalı olarak incelenmesini ve ev hapsi kararının kaldırılması ile ev hapsinde tutulmasının hukuka aykırı olduğunun tespit edilerek Anayasa’nın 19 ve AİHS’nin 5. Maddelerinin ihlal edildiğinin tespitine karar verilmesini talep etti.

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