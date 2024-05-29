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Parçalanmış ceset soruşturmasında bir gözaltı

İstanbul Pendik'te çöp konteynerlerinde 79 yaşındaki Nihat Salih’e ait ceset parçalarının bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli B.D., gözaltına alındı.

Şahin Şen
04:00 - 29/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:59 - 29/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Cinayetle ilgili konteynerleri gören güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, bir kişinin çöp konteynerine geldiği, elindeki beyaz renkli kovayı çöpe boşalttıktan sonra kovayı çöp konteynerine değil yeşillik alana attığı tespit edildi.

Nihat Salih
B.D.

4 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Görüntülerdeki kişinin gözaltına alınması talimatının verilmesi üzerine beyaz kova taşıyan kişinin 39 yaşındaki seyyar satıcı B.D. olduğu belirlendi. Şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan B.D’ nin 4 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. B.D. ifadesinde, olay günü evinden çıktığını, yolda beyaz renkli içinde çöp olan kovayı gördüğünü belirterek “Ben de bu çöpü dökmek için alıp çöp konteynerine attım. Benim olayla ilgim yok” dedi. B.D.’nin olayla ilgisinin olup olmadığı araştırılırken, çevredeki tüm güvenlik kamera kayıtları da toplanarak incelenmeye alındı.


Pendik'teki parçalanmış ceset olayında bir kişi gözaltına alındı: 8 parçaya ayrılıp konteynere atılmıştı

Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalanarak çöp konteynerine atılması cinayeti ile ilgili B. D. isimli bir kişi gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsi ve inceleme çalışmalarında, kafa derisinin yüzüldüğü ve her iki bacağının bedenden kesildiği, ayrıca diz ve ayak bileğinde de kesiler olduğu tespit edilen Nihat Salih'in bir bacağında platin olduğu ve cesedin 8 parçaya bölündüğü belirlenmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, konuyla ilgili çalışmaları sürerken; Gözaltına alınan B. D.'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, cesedin bulunduğu konteynerine bir şeyler attığı ve ardından elindeki beyaz kovayı yeşillik alana fırlattığı tespit edildi.


#Cinayet
#Pendik
#Nihat Salih
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