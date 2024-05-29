Parçalanmış ceset soruşturmasında bir gözaltı

Cinayetle ilgili konteynerleri gören güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, bir kişinin çöp konteynerine geldiği, elindeki beyaz renkli kovayı çöpe boşalttıktan sonra kovayı çöp konteynerine değil yeşillik alana attığı tespit edildi.
4 AYRI SUÇ KAYDI VAR
Görüntülerdeki kişinin gözaltına alınması talimatının verilmesi üzerine beyaz kova taşıyan kişinin 39 yaşındaki seyyar satıcı B.D. olduğu belirlendi. Şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan B.D’ nin 4 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. B.D. ifadesinde, olay günü evinden çıktığını, yolda beyaz renkli içinde çöp olan kovayı gördüğünü belirterek “Ben de bu çöpü dökmek için alıp çöp konteynerine attım. Benim olayla ilgim yok” dedi. B.D.’nin olayla ilgisinin olup olmadığı araştırılırken, çevredeki tüm güvenlik kamera kayıtları da toplanarak incelenmeye alındı.