Parkta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı: Dokuz yaşındaki çocuk dışarı çıkamıyor

"Annemle bakkaldan dondurma aldıktan sonra oynamak için parka geldim. O sırada çalıların arasından çıkan köpek beni ısırdı. Çok korktum"

"Annemle bakkaldan dondurma aldıktan sonra oynamak için parka geldim. O sırada çalıların arasından çıkan köpek beni ısırdı. Çok korktum"

Saldırıdan sonra herhangi bir ses duyduğunda bile çok korktuğunu ifade eden Azkanmaz, şöyle konuştu:

"Okula ve bir yerlere gitmeye artık korkuyorum. Önceleri köpekleri seviyordum ancak bana saldırdıktan sonra artık sevmemeye başladım. Çığlık sesi duysam bile korkuyorum. Fırına bile zorla gidiyorum. Okula annem ya da babamla gidiyorum. Köpek gördüğümde yine bana saldıracaklar gibi hissediyorum"