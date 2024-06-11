Parkta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı: Dokuz yaşındaki çocuk dışarı çıkamıyor

Kilis'te Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan ilkokul öğrencisi Nisa Gül Azkanmaz, evlerinin yanındaki Şehit Hatice Evran Parkı'nda oynadığı sırada sahipsiz iki köpeğin saldırısına uğradı.
Sol bacağını ısıran köpekten çevredekilerin yardımıyla kurtulabilen Azkanmaz, ailesi tarafından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine götürüldü.
Köpeğin ısırması nedeniyle bacağında yara oluşan Azkanmaz'a 4 doz kuduz aşısı yapıldı.
'Okula ve bir yerlere gitmeye artık korkuyorum'
Saldırıdan sonra herhangi bir ses duyduğunda bile çok korktuğunu ifade eden Azkanmaz, şöyle konuştu:
"Okula ve bir yerlere gitmeye artık korkuyorum. Önceleri köpekleri seviyordum ancak bana saldırdıktan sonra artık sevmemeye başladım. Çığlık sesi duysam bile korkuyorum. Fırına bile zorla gidiyorum. Okula annem ya da babamla gidiyorum. Köpek gördüğümde yine bana saldıracaklar gibi hissediyorum"
'Başıboş bırakılmamalı çözüm bulunmalı'
Baba Mustafa Azkanmaz da sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istedi.
Çevrede birçok sahipsiz köpeğin bulunduğunu belirten Azkanmaz, köpeklerin toplatılarak uygun koşullarda bakılması gerektiğini söyledi.
'Korkudan parka gidemiyor'
Kızının psikolojisinin bozulduğuna dikkati çeken Azkanmaz, şunları kaydetti: