|
Gündem

Parti kurmak için seçimi bekleyecek

Yusuf Özdemir
04:00 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:54 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yavuz Ağıralioğlu.
Yavuz Ağıralioğlu.

Genel seçim öncesinde CHP ve HDP ile ittifak yapılmasına sert eleştiriler getirerek İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, “yeni parti kurma hazırlığında olduğu” iddialarına yanıt verdi. Parti kurmak için 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin sonucunu bekleyeceğini söyleyen Ağıralioğlu, “Parti kurmayla ilgili çalışmalarım sürüyor. Bunun için hemen hem her bölgede görüşmelerim oldu. Yerel seçim sonrası yol haritamız belirlenir” dedi.



#Siyaset
#Yavuz Ağıralioğlu
#yerel seçimler
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS başvuruları ne zaman başlayacak 2024? ÖSYM sınav takvimi...