Parti kurmak için seçimi bekleyecek

Genel seçim öncesinde CHP ve HDP ile ittifak yapılmasına sert eleştiriler getirerek İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, “yeni parti kurma hazırlığında olduğu” iddialarına yanıt verdi. Parti kurmak için 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin sonucunu bekleyeceğini söyleyen Ağıralioğlu, “Parti kurmayla ilgili çalışmalarım sürüyor. Bunun için hemen hem her bölgede görüşmelerim oldu. Yerel seçim sonrası yol haritamız belirlenir” dedi.