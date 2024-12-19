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Parti kurmaylarından Özgür Özel'e: Suriye’yi doğru okumadınız

Parti kurmaylarından Özgür Özel'e: Suriye’yi doğru okumadınız

Mehmet Güney
04:0019/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton'u parti genel merkezinde kabul etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton'u parti genel merkezinde kabul etti.

CHP’de önceki günkü Parti Meclisi toplantısında genel başkan Özgür Özel’in Suriye’de yaşananlara ilişkin açıklamaları tartışıldı. Özel’in Suriye’deki süreci doğru okuyamadığı belirtilerek, tutarsız açıklamalarla bu konuda partinin bir yol haritasının olmaması eleştirildi.

CHP’de, yönetimin Suriye politikası eleştiriliyor. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında önceki gün toplanan ve yaklaşık 4,5 saat süren Parti Meclisi’nde (PM) Suriye’de yaşanan gelişmeler “Uluslararası Gelişmeler Işığında Dış Politika” başlığı altında masaya yatırıldı. Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan son gelişmeler ve partinin izleyeceği yol haritasının ele alındığı toplantıda, Genel Başkan Yardımcılarından İlhan Uzgel dış politika, Yankı Bağcıoğlu ise güvenlik konusunda sunum yaptı.


DOĞRU OKUNAMADI

Toplantıda Özel ve yönetime dış politika konularında eleştiriler de yöneltildi. CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PM üyeleri “Suriye Rejimi’nin devrilmesi ve yeni bir sürecin başlamasının doğru okunmadığını” belirtti. Suriye konusundaki tutumun daha net olması gerektiğini vurgulayan PM üyeleri, “Suriye tutumumuz, değişkenlik gösteriyor. Belirli bir tutum belirlemeliyiz. Farklı farklı sesler çıkıyor” dediği öğrenildi.


MİLLETVEKİLLERİ ELEŞTİRDİ

Başkanı Özgür Özel’e eleştiriler ise sadece PM ile sınırlı kalmadı. Özel’e bazı milletvekilli eski sözlerini hatırlattı. Milletvekilleri, Özel’in rejim devrilmeden önce “Esed ile barışılmalı” demesinin ve ardından rejime olumlu mesajlar vermesinin fiyasko olduğunu ifade etti.

Bazı milletvekilleri “Esed’le barışılmalı, dedikten sonra rejimin düşmesinin CHP açısından tam bir fiyasko’’ olduğu görüşünde.


#politika
#Özgür Özel
#Suriye
#CHP

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