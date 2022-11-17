Partisinden istifa eden Aslı Baykal 'CHP gayri milli' sözlerine yapılan eleştirilere cevap verdi: Milli saftayım

Eski CHP'li Aslı Baykal sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'CHP gayri milli' sözünü eleştirenlere cevap verdi. Devlete güvendiğini belirten Baykal, "Türkiye’yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum" ifadelerini kullandı.
'MİLLİ SAFTAYIM'
Eski CHP'li Aslı Baykal, "Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrımilli olarak ayrışıyor. Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır. Türkiye’yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum" dedi.