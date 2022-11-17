Partisinden istifa eden Aslı Baykal 'CHP gayri milli' sözlerine yapılan eleştirilere cevap verdi: Milli saftayım Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın CHP'den istifa etme kararı tartışılmaya devam ediyor. İstifa ettiğini 'CHP gayri milli' sözleriyle duyuran Baykal'a Gazeteci Can Ataklı "Hiç utanma sıkılma yok mu? Bas git işte ya! Sana mı kaldı kızım?" şeklinde cevap verdi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan eleştirilere cevap veren Baykal, "Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır" dedi.

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