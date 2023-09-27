Paslanmaya karşı özel beton kaplaması

Kentte 350 bin binanın tamamen yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Bu yapıların yerine inşa edilecek binaların çelik iskeletlerinde korozyon (paslanma) riski ve beton dökümü ise mikro çatlama riskine göz önünde bulundurulacak. İstanbul'un bir deniz kenti olması yapıların çelik ve demir iskeletlerinin paslanmasına neden oluyor. Paslanma ise binaların duvarlarındaki mikro çatlaklardan sızan su ve nemden kaynaklanıyor. Bu nedenle de İstanbul’daki kentsel dönüşümde betonlarda kullanılacak malzemelerin nemi geçirmeyecek şekilde özel yalıtım malzemeleriyle kaplanması da yasada yer alacak.