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Paslanmaya karşı özel beton kaplaması

İstanbul'un depreme dayanıklı hale getirilmesi için Kentsel Dönüşüm Yasası’na özel maddeler eklenecek. 39 ilçeden alınan beton örnekleri doğrultusunda hazırlanan çalışmalardan elde edilen bulgular da yasal düzenlemeye eklenecek.

Uğur Duyan
04:00 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul'da 350 bin bina yenilenecek

İstanbul'da 350 bin bina yenilenecek

Kentte 350 bin binanın tamamen yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Bu yapıların yerine inşa edilecek binaların çelik iskeletlerinde korozyon (paslanma) riski ve beton dökümü ise mikro çatlama riskine göz önünde bulundurulacak. İstanbul'un bir deniz kenti olması yapıların çelik ve demir iskeletlerinin paslanmasına neden oluyor. Paslanma ise binaların duvarlarındaki mikro çatlaklardan sızan su ve nemden kaynaklanıyor. Bu nedenle de İstanbul’daki kentsel dönüşümde betonlarda kullanılacak malzemelerin nemi geçirmeyecek şekilde özel yalıtım malzemeleriyle kaplanması da yasada yer alacak.


39 İLÇE İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre; dönüşüm bölgelerinin gecekondu yıllarında kalan imar nazım planlarına göre şekillendiği görüldü. Bu kapsamda İstanbul nazım-imar planını yenilenmesi masada. Kentsel dönüşümün haritasının bu yenilenecek nazım-imar planına göre şekillendirilmesi hedeflendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un 39 ilçesi üzerine yaptığı çalışmaları tamamladı. Her ilçe için özel raporlar oluşturuldu. Raporlarda zemin faktörü, sıvılaşma riski, tsunami olasılıkları kadar dönüşümden geçirilecek bölgelerdeki yapılarda kullanılacak betondan bina iskeletinin paslanma riskine kadar tüm ihtimaller göz önünde bulundurulacak.


#İstanbul
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#yenileme
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