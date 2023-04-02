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Pazarcık evleri yükseliyor

İlk depremin merkez üssü Pazarcık’a yapılacak 839 konutta binalar yükseliyor. Yaklaşık bir aydır yürütülen inşa çalışmalarında büyük yol katedildi. 2 bina için temel atma işlemi tamamlanırken 14 gün içinde bu binaların kaba inşaatının bitirilmesi planlanıyor. Binalarda kullanılan tünel kalıp sistemi sayesinde bir kat iki gün içerisinde bitiriliyor.

Ali Kürşat Büyükada
Abdullah Sarica
04:00 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Pazarcık evleri yükseliyor.

Pazarcık evleri yükseliyor.

Kahramanmaraş’taki ilk depreminin merkez üssü Pazarcık’ta temeli atılan TOKİ deprem konutları hızla yükseliyor. İlçede yapılacak 839 konut için yaklaşık iki aydır yürütülen inşa çalışmalarında büyük yol katedildi. Yeni Şafak olarak temelleri atılan yeni konutları yerinde inceledik. Halk arasında ‘Yukarı Pazarcık’ olarak adlandırılan Bağdınısağır Mahallesi, yeni konutların inşa edileceği noktalardan biri olarak belirlendi. İhaleyi alan firma mart ayının başında belli oldu. Ertesi günü de iş makineleri sahaya çıktı. Öncelikle bölgede bulunan sert kayalar temizlendi ardından ise temel kazısı yapıldı.

1 AYDA BÜYÜK YOL ALINDI

Konutların kısa sürede tamamlanıp depremzedelere kalıcı yuva olması için yüksek tempoda çalışılıyor. Bir yandan iş makineleriyle kazılara devam edilirken, bir yandan da temeller atılıyor. Yaklaşık 1 aydır süren inşa çalışmalarında büyük yol kat edildi. Binalarda kullanılan tünel kalıp sistemi sayesinde bir kat iki gün içerisinde bitiriliyor.

KABASI 2 HAFTADA TAMAM

Bölgede 2 binada temel atma işlemi tamamlandı. Katların yapım aşamasına geçildi. İnşaat yetkilileri, binaların kaba inşaatının 14 gün içinde tamamlanacağını ifade ediyor. Sonrasında ise sıva, alçı, elektrik, su ve doğalgaz tesisatlarının yapımı gibi ince işlere geçilecek. Diğer binalardaki çalışmaların da kısa sürede bu aşamaya geleceği belirtiliyor.

Tünel kalıp işi hızlandırıyor

Deprem konutlarının zemini sert ve büyük kayalardan oluşuyor. Temel kazımı yapılırken makinelerin kullandığı delme uçları birçok kez kırılmış ve yenisiyle değiştirilmiş. Sert zemine temeli atılan deprem konutları 3 katmanlı temelden oluşuyor. Önce kuru beton dökülen temele sonrasında ısı ve su yalıtımlı malzemeler koyuluyor. Yalıtımların üzerine tekrar bir kat beton dökülüyor ve son olarak radye temellerin atılması için 5 santim kalınlığında beton atılıyor. Temel demiri döşenen ve altyapı hazırlıkları tamamlanan konutlar yükselmeye başlıyor. Tünel kalıp sistemi sayesinde yapılarda 2 günde bir kat çıkılabiliyor.



#Deprem Bölgesi
#Pazarcık
#temel atma
#TOKİ
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