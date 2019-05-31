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Gündem Pençe Harekatında hedefler vuruldu
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ANKARA

​Pençe Harekatı'nda hedefler vuruldu

Pençe Harekatı'nda hedefler vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonda Zap'a düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
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