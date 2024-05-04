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Pençe-Kilit bölgesinde altı PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde altı PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Resmi X hesabından açıklamada bulunan Bakanlık, operasyonların azim ve kararlılıkla süreceğinin altını çizdi.

Semih Bozkuş
17:58 - 4/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:16 - 4/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türkiye'nin terörü kökünde kurutmak için başlattığı operasyonlar tüm hızıyla sürüyor.

Yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarla iyice bitme noktasına gelen terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde altı PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek"

Resmi X hesabından açıklamada bulunan Bakanlık, operasyonların azim ve kararlılıkla süreceğinin altını çizdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!"



Kayseri’ye inen o teröristler paramotorla Türkiye’ye nasıl girdi? Uzmanı yorumladı: “Yer ekibi desteği almışlardır”

Ankara’da geçtiğimiz yıl ekim ayında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde, PKK’lı teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 teröristin; başkente Kayseri’den geldiği, Kayseri’ye ise ‘paramotorla' Suriye’den geçtikleri ve ‘karada izlerinin olmadığı’ ifade edilmişti. Geçtiğimiz günlerde olayda kullanıldığı iddia edilen paramotorun Kayseri’nin Tomarza ilçesinde toprağa gömülü halde bulunduğu öğrenildi. Güvenlik uzmanı Prof. Dr. Murat Yeşiltaş ve THK ve FAI lisanslı (M2) profesyonel paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, teröristlerin öne sürülen ‘paramotor uçuşuna’ dair sorularımızı yanıtladı. Yeşiltaş, “1 Ekim saldırısı alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu göstermiştir“ ifadelerini kullanırken, Özkaya ise “Böyle bir uçuş gerçekleştirildiyse eğer, uçuş süresince ve inişte yer ekibi desteği alınmıştır“ dedi.


#Pençe-Kilit
#Terör Örgütü
#PKK
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