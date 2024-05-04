Pençe-Kilit bölgesinde altı PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin terörü kökünde kurutmak için başlattığı operasyonlar tüm hızıyla sürüyor.
Yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarla iyice bitme noktasına gelen terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde altı PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"Operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek"
Resmi X hesabından açıklamada bulunan Bakanlık, operasyonların azim ve kararlılıkla süreceğinin altını çizdi.
"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!"