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Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Pınar Görgü
11:5322/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde, 22 Eylül'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında sözleşmeli er Maşallah Abakay şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma girişimi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğu bildirildi.


Açıklamada,
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"
ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Abakay'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.



#MSB
#Pençe Kilit Operasyonu
#şehit

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