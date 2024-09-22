Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

FETÖ’cülerin 15 Temmuz’da şehit ettiği Onur Ensar Ayanoğlu’nun (27) adı Kısıklı’da evlerinin karşısındaki camiye verildi. Annesi Ferda Ayanoğlu bu camide şimdi Kur’an kursu hocası. Ayanoğlu duygularını şu şekilde anlattı: O bize şeref madalyası bıraktı, ölene kadar taşıyacağız. Onun isminin verildiği caminin kubbesi altında ders vermek bana gurur veriyor.