Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için etkin ve kararlı şekilde mücadeleye devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için etkin ve kararlı şekilde mücadeleye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadesi kullanıldı.