Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım için tören düzenlendi. Silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak ambulansa konulan şehidin naaşı, Van'dan memleketi Osmaniye'ye uğurlanacak.

Haber Merkezi 27 Nisan 2021, 21:11 Son Güncelleme: 27 Nisan 2021, 21:29 AA