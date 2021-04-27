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Gündem Pençe-Yıldırım Operasyonunda şehit olan asker için Hakkaride tören düzenlendi
HAKKÂRİ

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım için tören düzenlendi. Silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak ambulansa konulan şehidin naaşı, Van'dan memleketi Osmaniye'ye uğurlanacak.

Haber Merkezi AA
Pençe-Yıldırım Operasyonunda şehit olan asker için Hakkaride tören düzenlendi
Şehidin naaşı arkadaşları tarafından taşındı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Çalım'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak ambulansa konulan şehidin naaşı, Van'dan memleketi Osmaniye'ye uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile güvenlik güçleri katıldı.

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