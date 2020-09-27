Pendik’te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hayat

Kafka’dan ilham aldık

Gedik Sanat tarafından hazırlanan “Dönüşüm “ The Metamorphosis” projesi iki Türk bestecisine verilen beşli ensemble siparişi ve bir metal heykel projesini içeriyor. Asaf Erdemli, Gregor Samsa’nın dönüşen halini bir heykel olarak gösterecek. Erdemli’ye projede besteciler Didem Coşkunseven ve Mehmet Ali Uzunselvi tarafından yine Kafka ve Dönüşüm’den esinle bestelenen müzik eşlik edecek.