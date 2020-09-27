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Gündem Pendikte ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
İSTANBUL

Pendik’te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Pendik’te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi AA DHA
Yangın, şiddetli esen lodosun da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yangın, şiddetli esen lodosun da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alınan bilgiye göre, Kurtdoğmuş Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte güçlük çekti. İş makinelerinin yardımıyla itfaiye araçlarına yol açıldı.

DHA

  • Bir yandan itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken, havanın aydınlanmasıyla yangın söndürme helikopterleri de devreye girdi.

DHA


Yangın kontrol altına alındı, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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