Peş peşe 3 zirveye katılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temmuzla birlikte kritik zirveler arasında mekik dokuyacak. Erdoğan, yarın Kazakistan’ın başkenti Astana’da Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne, 6 Temmuz'da Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak edecek. 9 Temmuz’da Vaşington’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne de katılacak olan Erdoğan, liderlerle de ikili diplomasi yürütecek.

Erdoğan’ın yapacağı ikili görüşmelerin öncelikli başlıklarından birisi Gazze’deki insani kriz ve İsrail'in katliamları olacak. Gıda, sağlık ve barınma sorunlarının iyice şiddetlenmesinin yanı sıra saldırının da dozunu artıran İsrail’e karşı ortak mücadele mesajını yineleyecek Erdoğan, Filistin’e dönük Türkiye’nin tezlerini yineleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kritik görüşmelerinin başında Rusya Lideri Vladimir Putin’in olması bekleniyor. Suriye ile normalleşmenin de bu görüşmede gündeme geleceği belirtiliyor. Vaşington'daki NATO Liderler Zirvesi’nde de Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’la bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmede F-16 teslim süreci, F-35 programındaki son süreç de değerlendirilecek.