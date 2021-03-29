​Pet Park hizmete açıldı​

İbrahimli Mahallesi’nde yapılan ve toplam 3 bin 539 metrekare büyüklüğe sahip, iki bölümden oluşan Pet Park içerisinde; küçük ve büyük köpekler için rampa, halka, tünel, merdiven ve çeşitli eğitim figürlerinin bulunduğu 24 adet farklı ahşap eğitim parkuru bulunuyor.

İnsan hayatına olduğu kadar, doğadaki tüm canlılara yönelik projeler geliştiren Şehitkamil Belediyesi, hayvan severlerin yüzünü güldüren bir projeyi daha tamamladı. İbrahimli Mahallesi’nde yapılan ve toplam 3 bin 539 metrekare büyüklüğe sahip, iki bölümden oluşan Pet Park içerisinde; küçük ve büyük köpekler için rampa, halka, tünel, merdiven ve çeşitli eğitim figürlerinin bulunduğu 24 adet farklı ahşap eğitim parkuru bulunuyor. Evcil hayvanlarıyla birlikte kaliteli zaman geçirmelerine yardımcı olan park koşullarını deneyimleyen hayvan severler parktan memnun kaldılar.

HAYVANLARIMIZ İÇİN ÇOK GÜZEL OLDU

Hayvan sahiplerinin Pet Park’a sahip çıkması gerektiğini, temizliği konusunda duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan hayvan sever Bekir Güler Aslan, “Pet Park, hayvanlarımız için çok güzel oldu. Burası gerçekten hayvanlarımız için sosyal bir alan oldu. Bu parka gelip gözümüz arkada kalmadan rahatlıkla hayvanlarımızın oynamalarını, sosyalleşmelerini sağlayabiliyoruz. Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na hayvanlarımız için böylesine anlamlı bir hizmeti sunduğu için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Pet Park’ın hayvanlar için önemli bir yer olduğunun altını çizen Ece Gür ise, “Öncelikle Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na, böylesine anlamlı bir hizmeti sunduğu için teşekkür ediyor ve bu gibi parkların daha da çoğaltılmasını talep ediyorum. Burada hem hayvanlarımız sosyalleşiyor hem de bizler için güzel bir ortam oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.