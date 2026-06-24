PISA sonuçları öncesi gözler Türkiye’de: Eğitimde büyük sıçrama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet törenine katıldı. Bakan Tekin, törenin olacağı salona girerken velilerle sohbet etti. Bakan Tekin, öğrencilerin eğitim hayatlarının yeni bir döneme girdiğini belirterek, "Yeni bir başlangıç bu. Bitmiyor, artık daha fazla sorumluluk yüklenecek yaşa geldiniz. İnşallah YKS sınavlarınız da güzel geçmiştir. Hayatınızın bundan sonraki kısımlarında da hepinize başarılar diliyorum. İnşallah vatana, millete, ailenize faydalı bir evlat olarak hayatlarınızı devam ettirirsiniz" diye konuştu.

'İmam hatip marka halini aldı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözüne dikkat çeken Bakan Tekin, "Bugün imam hatip okulları bu ülkenin, bu milletin asli unsuru olarak kabul edilen bir noktaya geldi. İmam hatip okullarındaki öğrenci sayıları yüzde 1'in altına düşmüştü. Bugün çok şükür imam hatip okulları, artık Türkiye'de bir marka halini aldı. Sadece imam hatip okullarımız için değil, bütün okullarımızı Anayasa'nın bize tanımladığı eğitimde fırsat eşitliği ilkesine göre eşit bir biçimde gören bir siyasal irade var" açıklamasında bulundu.

2014 yılında hayata geçirilen Proje Okul uygulamasına ilişkin bilgi veren Bakan Tekin, "Bugün itibarıyla Türkiye'de 65 bin devlet okulu var. 65 bin okulumuzda 1'er müdür, 1 milyon 43 bin öğretmenimiz var. Biz dedik ki, 'Öğretmen arkadaşlarımız, idarecilerimiz çalıştıkları okulun bulunduğu bölgedeki sosyoekonomik koşullar, coğrafi koşullar ve benzeri sebepleri göz önünde bulundurarak okulun eğitim kalitesini artıracak projeler geliştirsinler. Biz de bakanlık olarak bu projeyi destekleyelim. 'Bu açılımla beraber fen liselerimizde, sosyal bilimler liselerimizde, Anadolu liselerimizde, mesleki ve teknik Anadolu liselerimizde çok farklı ve çok özgün projeler geliştirildi. İmam hatip okullarımızda da benzeri şekilde çok farklı projeler geliştirildi" dedi.

'Pozitif bir göstergesi'

Eğitim alanındaki tartışmalara değinen Bakan Tekin, "Dünyanın her tarafında eğitim öğretim süreçleri ülke gündemlerinin 1'inci sırasında yer alıyor. Türkiye'de de eğitimin bu kadar gündemde olması, aslında Türkiye'de eğitim öğretim süreçlerinin pozitif bir göstergesi. Bundan 2 ay önce OECD Genel Sekreteri, OECD Beceriler Zirvesi için Türkiye'deydi. OECD, dünyada eğitim öğretim süreçlerine dair olmak üzere ülkelerdeki sosyoekonomik refah düzeyleri üzerine araştırma yapan uluslararası bir yapı. OECD direktörü kamuya açık konuşmasında, 'Türkiye'nin eğitiminde olağanüstü sıçrayışı' ifadesini kullandı. 8 Eylül'de PISA skorları açıklanacak. Onunla ilgili de gayriresmi bir bilgi verdi, Türkiye olağanüstü bir sıçrama yaptı" dedi.

Bakan Tekin, ayrıca, "Yaptığımız bu çalışmalar sayesinde Türkiye'de hem eğitim öğretim süreçlerinin önündeki antidemokratik engelleri kaldırıyoruz, hem eğitim öğretimin fiziksel altyapısını yükseltiyoruz, hem de çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanmaları için çaba içerisindeyiz. Biz ne yaparsak yapalım, öğretmen arkadaşlarımız olmazsa bahsettiğimiz çalışmaların hiçbir karşılığı olmayacağının farkındayım" açıklamasını yaptı.

'Kendiniz için de aynı kıyaslamayı yapın'

Velilere yönelik de konuşan Bakan Tekin, "'Çocuklarımızın okuma alışkanlığı az' diye velilerimiz şikayetçi. Ama uluslararası göstergelere baktığımızda Türkiye'de okulda çocuğu olan ebeveynlerin okuma oranları OECD ortalamasının yaklaşık 3'te 1'ine yakın bir noktada. Lütfen aynı kıyaslamayı veliler olarak kendiniz için de yapın. Çocuklarımızın iyi davranış sergilemesi, akademik hayatlarını başarılı devam ettirebilmesi, bizim ebeveyn olarak sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmemizle mümkün" diye konuştu.



