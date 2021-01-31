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ESKİŞEHİR

Pişkinliğin böylesi: Kumarhaneye 'maskesiz girilmez’ yazısı astılar

Eskişehir’de daha önce "kumar" oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen dernek lokaline baskın yapıldı. Baskında kumar oynadıkları tespit edilen 38 şüpheliye toplamda 119 bin 700 lira ceza kesildi. Duvarda ‘maskesiz girilmez’ tabelasının bulunması dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA
Duvara asılan ‘maskesiz girilmez’ tabelası dikkat çekti.
Duvara asılan ‘maskesiz girilmez’ tabelası dikkat çekti.

Eskişehir'de, Asayiş Şubesi Müdürlüğü bünyesinde Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara yönelik kurulan ekip, Hoşnudiye Mahallesi’nde daha önce "kumar" oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen dernek lokaline baskın yaptı.

119 bin 700 lira para cezası

Baskında sosyal mesafeyi hiçe sayarak kumar oynadıkları tespit edilen 38 şüpheliye toplamda 119 bin 700 lira para cezası kesildi. Dernek binasında görevli gözüken kişi hakkında ise “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan" adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Duvarda ‘maskesiz girilmez’ tabelası

Baskın sırasında duvarda ‘maskesiz girilmez’ tabelasının bulunması dikkat çekerken, içeride sosyal mesafeye uyulmadığını gösteren görüntülerin olması ise pes dedirtti. Öte yandan, kurulan ekip daha önce de defalarca kumar oynayan şüphelileri yakalayarak, işlem yapmıştı.

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