Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'nin işitme sorunu giderildi

Gaziantep'te Pitbull köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in (4) dün kulak bölgesine yapılan operasyon nedeniyle taburcu edilme tarihi, gelecek haftaya kaldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'nin kulakla ilgili sorunlarının giderildiğini ve gelecek hafta başında taburcu edileceğini söyledi.

Ne olmuştu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta, oturdukları sitenin bahçesinde, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş, kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, minik Asiye'nin tedavi sürecini yakından takip ettiğini ifade etmişti.

Doku nakli yapıldı

Minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren operasyon geçirdi. Asiye'nin sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, servise alındı.

İşitme kaybı ve yüz felci ihtimali üzerine bir operasyon daha geçiren Asiye'nin bu yöndeki tedavisi devam ediyor. Asiye'nin işitme kaybına ilişkin dün kulak bölgesine operasyon yapıldığını belirten Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'nin kulakla ilgili sorunlarının giderildiğini ve gelecek hafta başında taburcu edileceğini söyledi.

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FOTOĞRAF 8 Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiye Ateş’in tedavisini Türkiye’nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan’ın takip etmesini istedi. Küçük Asiye, Sağlık Bakanlığının görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep’ten 25 Aralık’ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne getirilerek tedavisine başlandı. Bir gün sonra ise Özkan ve ekibi tarafından yaklaşık 4 saat süren ilk seans ameliyatı ile Asiye’ye kalça ve sırtından doku nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Asiye, 2 gün sonra uyandırılıp, 29 Aralık’ta normal servise alındı. Bu süreçte yapılacak diğer operasyonlar da planlandı. DOKTORDAN YENİ AÇIKLAMA<br><br>Asiye Ateş’in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, “Hastamız Asiye Ateş’in bilindiği üzere daha önce doku nakilleri yapılmıştı. Hastamıza dün itibarıyla kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır. Genel durumu iyi, hayati bulguları normal olan hastamızın takibi devam etmektedir” dedi. Gaziantep'te pitbull köpeklerin saldırısına uğrayan küçük Asiye'nin doktorundan yeni açıklama Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik yeni operasyonlar yapıldı. BiP'te paylaş

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